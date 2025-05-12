تفاصيل توقيع WATCH IT عقد شراكة مع منصة IQIYI الصينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 07:34 مساءً - أعلنت الإعلامية شيرين عفت مقدمة برنامج "اليوم المذاع على فضائية DMC عن توقيع منصة WATCH IT عقد شراكة مع منصة صينية وهى IQIYI، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسفير جمهورية الصين الشعبية فى مصر والوزيرة ساو تشو مين رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون الصينية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT.

حيث وقعت منصة WATCH IT التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقد شراكة لأول مرة مع منصة IQIYI الصينية الرائدة ضمن حفل حمل عنوان "الصين ليلة حب بيكين".

اتفاقية الشراكة بين منصتى WATCH IT المصرية و IQIYI الصينية يأتي فى إطار جهود تعزيز العلاقات المصرية الصينية المتبادلة.

يذكر أن منصة WATCH IT التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة خلال عام 2025، وذلك لما تقدمه من محتوى مميز وهادف درامى ووثائقى.