ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي، بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوبة للكيان - عدد من إستمارات التسجيل ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.