إجراء قانوني من الداخلية ضد متهم بغسل 150 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 06:33 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة.

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.