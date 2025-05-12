إحباط بيع 8 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 06:33 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية التى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (8) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.