موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2025.. خطوات الاستعلام والتقديم والشروط الكاملة

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أحمد جودة - القاهرة - يُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ومع حلول شهر مايو 2025، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام والتقديم، فضلًا عن شروط القبول في البرنامج.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من الخميس الموافق 15 مايو 2025، من خلال وسائل متعددة تشمل:

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات

محافظ الحسابات البنكية

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة

ويتم الصرف بشكل تدريجي لتجنب التزاحم، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج دعم الفئات الأكثر فقرًا وتضررًا، وتحديدًا:

الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة

كبار السن فوق 65 عامًا الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت

ذوو الإعاقات بشرط تقديم شهادة قومسيون طبي معتمدة

الأرامل والمطلقات دون دخل أو معيل

العمالة غير المنتظمة بشرط عدم وجود تأمين اجتماعي أو وظيفة ثابتة

شروط القبول في معاش تكافل وكرامة 2025

وضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل مصر

ألا يمتلك المتقدم أو أسرته أملاكًا أو أراضي زراعية تتجاوز نصف فدان

عدم امتلاك سيارة خاصة أو مشروع تجاري مسجل

ألا يكون موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر ثابت

إجمالي دخل الأسرة لا يزيد عن 1500 جنيه شهريًا للأسرة في برنامج "تكافل"، و900 جنيه للفرد في برنامج "كرامة"

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي وسائل سهلة للاستعلام عن حالة الطلب في البرنامج، وتشمل:

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي:

https://tk.moss.gov.eg

الاتصال على الخط الساخن 19680 للحصول على المعلومات والدعم

خطوات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

لمن يرغب في التقديم للحصول على الدعم ضمن برنامج تكافل وكرامة، عليه اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها محل السكن

تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم

صور شهادات الميلاد للأطفال المقيدين بالمدارس

إيصال مرافق (كهرباء أو مياه) حديث

شهادة قومسيون طبي في حالة وجود إعاقة

متابعة الحالة من خلال الموقع أو الوحدة الاجتماعية

دعم مالي متزايد وجهود مستمرة

وكانت وزارة التضامن قد كشفت مؤخرًا عن زيادة مخصصات البرنامج لتصل إلى 54 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مع تخصيص 10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي بهدف تحويل الدعم إلى إنتاج، ما يؤكد استمرار الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.