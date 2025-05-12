نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حياة الأطفال أولًا: مستشفى أبو الريش يتجاوز أزمة الكهرباء بمشروع عملاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت جهود تطوير البنية التحتية لمستشفى أبو الريش المنيرة، واتساقًا مع أهمية ضمان استمرارية الخدمة الطبية وسلامة الأطفال المرضى، تم تشكيل لجان هندسية متخصصة لتقييم حالة محطة الكهرباء الرئيسية بالمستشفى، وذلك بعد تكرار أعطال جسيمة هددت انتظام التيار الكهربائي وتسببت في تأثير مباشر على الخدمة العلاجية داخل المستشفى.

وبعد فحص دقيق للوضع القائم، خلصت التقارير إلى أن المحطة بلغت من التهالك درجة يستحيل معها الإصلاح أو التحديث الجزئي، مما استدعى اتخاذ قرار عاجل بتغييرها بالكامل. وجاء هذا التقييم الفني تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمستشفى، برئاسة الأستاذ الدكتور رباح، وبالتعاون مع حي السيدة زينب، المسؤول عن شبكة الكهرباء العامة بالمنطقة.

وفي استجابة سريعة لحجم التحدي، تم إعداد المقايسات الفنية والمالية اللازمة، وتوفير التمويل الكامل للمشروع من قِبل لجنة زكاة مستشفى أبو الريش المنيرة، بتكلفة إجمالية بلغت ٦٤ مليون جنيه، ليبدأ التنفيذ الفعلي لمحطة كهرباء جديدة، مصممة وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبأعلى درجات الأمان، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي واستمرارية الرعاية الصحية دون أي انقطاع.

اذ تعد أهمية هذا المشروع تنبع من الطبيعة الحرجة للخدمات التي يقدمها المستشفى، الذي يحتضن مئات الأطفال ممن يعانون من أمراض الدم، وأمراض الكلى ويخضعون لجلسات الغسيل الكلوي، إضافة إلى أقسام الطوارئ، والاستقبال، والغدد، والكبد، والعمليات الجراحية، فضلًا عن وحدات الرعاية المركزة للأطفال، حيث تمثل كل لحظة داخل هذه الأقسام حياة لا تحتمل التأخير أو الخطر.

وجاء هذا التحرك الاستراتيجي تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة،

وأشراف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي أظهر التزامًا بالغًا بقيادة التحرك الهندسي والإداري، وتأكيدًا على أن البنية التحتية جزء لا يتجزأ من جودة الرعاية الطبية،مع التاكيد منه علي استمرارية تقديم الخدمات للاطفال دون انقطاع تجسيدا للمسؤليه التي يحملها بداخله اتجاه المرضي ومستشفيات قصر العيني٠

كما لعب الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات للشؤون المالية، دورًا أساسيًا في إدارة وتنسيق الجوانب المالية للمشروع، وساهم في تذليل العقبات الإدارية والمالية، وضمان تأمين الموارد اللازمة دون أي تعطيل، في تجسيد حقيقي للدور المحوري الذي يقوم به في الحفاظ على جاهزية البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.

حيث إن دور مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) كبير في خدمة المرضى وخاصة مستشفيات الأطفال أبو الريش التخصصي والمنيرة في دعم أطفال مصر، وتوفير الرعاية الصحية المجانية عالية الجودة.

كما تابع تنفيذ هذا المشروع الحيوي عن قرب مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، الأستاذ الدكتور شريف الأنوري، الذي حرص على ألا يتأثر سير العمل داخل المستشفى أثناء تنفيذ المشروع، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية بكامل طاقتها دون انقطاع.

لقد كان هذا الإنجاز ثمرة تكاتف الجهود والإيمان العميق بأن حياة الأطفال لا تقبل التأجيل، وأن كل ما يُبذل في سبيلها هو أقل مما تستحق. ‎