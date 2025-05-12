السيدة انتصار السيسي: فخورة برئاستي الشرفية للهلال الأحمر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 04:35 مساءً - قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنها تتشرف بتولي الرئاسة الشرفية لـ الهلال الأحمر المصري، مؤكدة أن هدفها الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين والارتقاء بالخدمات بشكل يليق باسم مصر.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي". وتابعت: "يشرفني أن أتولى رئاسته الشرفية، واضعةً نصب عيني هدفًا واحدًا، أن نصل لأكبر عدد من المستفيدين، وأن نرتقي بخدماتنا لتليق باسم مصر".