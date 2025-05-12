أكاديمية الشرطة تشهد فعاليات ختام مسابقة الرماية السنوية لضباط الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 04:35 مساءً - فى إطار حرص وزارة الداخلية للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة فيما يتعلق بالمهارات الخاصة برجال إنفاذ القانون وقياس العائد التدريبى والكفاءة العملية.. فقد أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من (4 – 7 مايو) مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة رقم (40) للعام التدريبى 2024/2025م على مستوى الفرق والفردى والتى تنظمها كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة وفقاً لقواعد كل من الإتحادين الدوليين للرماية العملية ورياضة الرماية حيث إضطلع بالتحكيم فيها نخبة من الحكام المعتمدين بالاتحاد المصرى للرماية ، وفى ظل إثبات العناصر النسائية بالشرطة الوطنية تفوقها بجدارة فى مجالات العمل الأمنى فقد أفردت كلية التدريب والتنمية مسابقة خاصة لضابطات الشرطة بمسمى (مسابقة التميز بالطبنجة للضابطات) بغرض تشجيع العنصر النسائى على مزيد من المشاركة الإيجابية فى كافة الفعاليات التدريبية والمنافسة المتكافئة فى الرمى بالأسلحة المتنوعة للشرطة حيث تنافس فيها عدد (28) رامية من الضابطات.

وقد أقيمت البطولة على مدار أربعة أيام جرت خلالها مسابقات كل من "الطبنجة والرشاش القصير والبندقية" وتنافس فيها عدد (422) ضابطاً وضابطة من العاملين بمعظم قطاعات الوزارة النوعية والجغرافية ومديريات الأمن والإدارات العامة ، حيث إختتمت تلك الفعاليات التنافسية بمسابقة "أمهر الرماة للأسلحة الثلاث معاً".

هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.