وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها وزارة الخارجية للسادة السفراء المنقولين للخارج للتعريف بأهم الأولويات الوطنية ضمن نطاق عمل الوزارات المصرية المختلفة.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية لاتاحة الفرصة للتعرف علي أولويات وزارتي الصناعة والنقل عن قرب، مثمنًا جهود الوزارتين في الارتقاء بمنظومة النقل وتعزيز جهود التنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الخارجية على الأولوية القصوى التي توليها وزارة الخارجية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع مختلف دول العالم، تماشيًا مع الأولويات الوطنية ووقفًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تضطلع به السفارات والبعثات المصرية في الخارج باعتبارها حلقة وصل لا غني عنها للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة المصرية.

من جانبه، شدد الفريق كامل الوزير علي قيام وزارتي الصناعة والنقل بوضع خطط تفصيلية تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يجعل مصر مركزًا حيويا لتطوير الصناعات المختلفة.

ولفت إلى وجود عدة محاور لتعزيز سبل الربط البحري والبري تتضمن أنشطة متعددة تستهدف معظم القطاعات الصناعية والزراعية، مشددًا علي أن الارتقاء بمختلف جوانب البنية التحتية في مصر ينعكس بصورة إيجابية علي النهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

اتصالًا بما سبق، تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصناعة للنهوض بالمنظومة الصناعية الوطنية، والتي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والتكنولوجيا.

واستعرض أهم ملامح "الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية"، والتي تتضمن عدة محاور من أبرزها تقليل الواردات، وتوطين التكنولوجيا، وتبسيط إجراءات التراخيص وغيرها، هذا بالإضافة مبادرات وحوافز أخري تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتطويره.