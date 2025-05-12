نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. وزير الخارجية يستقبل وزير الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة حيث أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية الثقافية كونها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر وإسهامها فى التقارب بين الدول والشعوب، مشيدًا بالتعاون القائم مع وزارة الثقافة والهيئات والمؤسسات الثقافية المختلفة لبناء الجسور بين مصر والعالم.

وقد دار نقاش بين الوزيرين حول سبل تعزيز الأنشطة الثقافية المصرية المختلفة بالخارج والترويج لها من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتكثيف المشاركة المصرية فى الفعاليات الثقافية الدولية لتعزيز مكانة مصر دوليًا وابراز الحضارة والثقافة المصرية الفريدة.