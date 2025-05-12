وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 03:38 مساءً - تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم الاثنين، حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال يومي السبت والأحد 10 و11 مايو 2025 .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة 370 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 152 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 139 حالة زراعة على 2270 فدان بأراضى أملاك الدولة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 314 حالة مبانى على مساحة 33 ألف متر مربع ، و35 حالة زراعة على مساحة فدان ، كما تم إزالة 244 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 10 أفدنة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الالتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى للإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) .