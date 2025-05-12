مطالب في البرلمان للتصدي لإعلانات المكملات الغذائية الوهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 03:38 مساءً - طالب النائب محمود البرعى، عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على سلاسل الصيدليات، قائلا:" نحن فى حاجة لتشريع لتشديد الرقابة على سلاسل الصيدليات، لافتا إلى وجود عجز فى مديري الصيادلة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.