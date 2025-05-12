نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة على أغلب الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 13 مايو 2025، طقس حار نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب المناطق.

كما حذرت الهيئة من نشاط للرياح على مختلف أنحاء البلاد، موضحة أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية غدًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من المدن والمحافظات، على النحو التالي:

القاهرة الكبرى

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

مرسى مطروح

العظمى: 23 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

سوهاج

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

قنا

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

أسوان

العظمى: 41 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

نصائح الأرصاد للمواطنين

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في فترات الظهيرة، مع الابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وارتداء الكمامات للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

كما أوصت بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة خلال النهار، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.