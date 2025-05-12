رئيس الوزراء يتابع جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 02:32 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية قطعت على مدار السنوات الماضية شوطًا مُهمًا في ملف التحول الرقمي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو للشركات، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي الهائل، لكن لا يزال هناك الكثير من الخدمات والتقنيات الرقمية التي تعمل الحكومة على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.