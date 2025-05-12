نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر ترسخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الدواء وتحقق قفزات في الإنتاج والتصدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات التوضيحية عبر منصاته الرسمية، استعرض خلالها جهود الدولة في توطين صناعة الدواء، سعيًا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في هذه الصناعة الحيوية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم الصادرات، وتطوير البنية التنظيمية والتحتية للقطاع الدوائي.

توقعات دولية بنمو صادرات الأدوية 39% بحلول 2029

وأبرزت الإنفوجرافات إشادة وكالة "فيتش سوليوشنز" بالاقتصاد الدوائي المصري، حيث توقعت ارتفاع صادرات الأدوية بنسبة 39% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار في عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار في عام 2025، مشيرة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية يعزز من جذب الاستثمارات ويقوي السوق المحلي.

مصر تتصدر إفريقيا في تنظيم الأدوية واللقاحات

وأكدت منظمة الصحة العالمية فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، لتكون في صدارة القارة الإفريقية، فيما أشادت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض بصناعة الدواء في مصر، واعتبرتها نموذجًا يعكس دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

زيادة في الإنتاج المحلي ونسبة اكتفاء 91.3%

كشفت البيانات عن توسع كبير في الإنتاج المحلي، حيث بلغ عدد مصانع المستحضرات الصيدلية والبشرية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% من إنتاج القطاع الخاص.

وتوفر الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام يكفي لـ 3 أشهر، وتم التغلب على نقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.

قفزة في الصادرات إلى 447 مليون دولار في 2024

شهدت صادرات مصر من الأدوية ارتفاعًا بنسبة 65.6%، لتصل إلى 447.1 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 270 مليون دولار في عام 2019، حيث تم التصدير إلى أكثر من 147 دولة، من بينها السعودية وإسبانيا وألمانيا.

"هيئة الدواء المصرية" ومدينة "جيبتوفارما" تقودان التطوير

منذ تأسيسها عام 2019، قامت هيئة الدواء المصرية بترخيص 31 مصنعًا جديدًا، بالإضافة إلى توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا.

أما مدينة الدواء "جيبتوفارما"، التي تم افتتاحها عام 2021، فتُعد أكبر مدينة دوائية في الشرق الأوسط، وتنتج حاليًا 100 مليون عبوة سنويًا، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 150-200 مليون عبوة في 2025، وتبلغ قيمة صادراتها الحالية 2.5 إلى 3 ملايين دولار.

القطاع الخاص شريك استراتيجي في تطوير الصناعة

شركة فاكسيرا:

طاقة إنتاجية:

400 مليون جرعة لقاحات بيطرية

300 مليون جرعة لقاحات بشرية وكورونا

شركة إيبيكو:

طاقة إنتاجية: 330 مليون عبوة سنويًا

تمثل 25% من صادرات الأدوية المصرية

استثمارات "إيبيكو 3": أكثر من 100 مليون دولار

51 خط إنتاج و400 مستحضر

مصنع "أسترازينيكا مصر":

طاقة إنتاجية: 900 مليون قرص سنويًا

استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار

توطين الأنسولين ومثائل الأدوية لتقليل الفاتورة الاستيرادية

نجحت مصر في إنتاج أول دفعة محلية من عقار الإنسولين "جلارجين" في ديسمبر 2024، وتوطين معظم مستحضرات علاج كورونا، بالإضافة إلى 50 مثيلًا دوائيًا محليًا وفرت 182 مليون دولار سنويًا من الفاتورة الاستيرادية.

وفيما يخص المواد الخام الفعالة وغير الفعالة: