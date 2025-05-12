عاجل- السيسي يوجه بتعزيز الخدمات البحرية وتوطين الصناعات في قناة السويس لمواكبة التجارة العالمية

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يتابع تطورات الملاحة وخطط توطين الصناعة البحرية في هيئة قناة السويس

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لمتابعة آخر تطورات العمل في قناة السويس وخطط تطوير الخدمات البحرية والملاحية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول أحدث مستجدات حركة الملاحة بالقناة، والتحديات الدولية والإقليمية الراهنة التي تؤثر على النقل البحري، مؤكدًا استمرار الجهود في الحفاظ على كفاءة المجرى الملاحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

إنجازات ملحوظة في تطوير القناة ومحطات المياه والموانئ

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإنجازات، أبرزها:

الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، والذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في فبراير 2025.

تشغيل محطة مياه الإسماعيلية الجديدة بطاقة 180 ألف متر مكعب يوميًا.

إدخال وحدات بحرية جديدة لدعم أسطول القناة.

استعراض تطورات مشروعات الكباري العائمة، وتطهير بواغيز بحيرة البردويل، ورفع كفاءة مراسي الصيد.

كما تم عرض أنشطة مركز أبحاث قناة السويس، إلى جانب المشروعات الجارية بالتعاون مع الشركات التابعة للهيئة.

تطوير الأسطول البحري وتوطين صناعة السفن والصيد

تناول الاجتماع أيضًا خطط تعزيز الأسطول البحري للقناة، من خلال إدخال وحدات بحرية حديثة لمواكبة نمو التجارة العالمية، وضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في الملاحة.

وأكد الرئيس على ضرورة توطين الصناعات البحرية، وبناء قاطرات ومراكب صيد أعالي البحار باستخدام أحدث التكنولوجيا، ضمن منظومة متكاملة لإنتاج وتغليف الأسماك.

السيسي يشدد على التواصل مع العملاء وتعزيز العلاقات الدولية

وجه الرئيس السيسي بضرورة: