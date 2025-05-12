نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز ويؤكد استمرار التوسع في التحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار خطة الدولة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع القومي، نظرًا لتأثيره المباشر على البيئة والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة التوسع في إحلال المركبات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في هذا الإطار.

مدبولي يناقش مع وزير الاتصالات جهود التحول الرقمي وقانون الرقم القومي العقاري

وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، سواء في الخدمات المقدمة للمواطنين أو في دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف توسيع نطاق هذه الخدمات الرقمية وتقديم المزيد من التسهيلات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة عالميًا.

قانون الرقم القومي العقاري يدخل حيز التنفيذ قريبًا

واستعرض وزير الاتصالات خلال اللقاء الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون بات جاهزًا للتطبيق بعد حصوله على موافقة مجلس النواب مؤخرًا، ومن المنتظر أن يصدر التصديق عليه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن القانون يُعد نقلة نوعية في مجال توثيق وحوكمة الملكية العقارية في مصر، حيث يسهم في تنظيم قاعدة البيانات العقارية بشكل موحد، ويحد من النزاعات العقارية والتعديات غير القانونية، كما يُعد خطوة مهمة نحو تفعيل الشمول العقاري وربط الأصول العقارية بالهوية الرقمية للمواطنين.

الحكومة تسابق الزمن في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والطاقة النظيفة

ويأتي هذا الاجتماع في ظل حرص الدولة المصرية على تعزيز مسارات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين.