نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من ملفات العمل المتعلقة بقطاع الاتصالات، وعلى رأسها مبادرة "الرواد الرقميون" (Digilians) التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز الجهود المبذولة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

مبادرة "الرواد الرقميون".. تأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي

استعرض وزير الاتصالات خلال الاجتماع أبرز محاور مبادرة "الرواد الرقميون" التي تستهدف تأهيل وتدريب الشباب المصري في مجالات البرمجيات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دورهم في قيادة عملية التحول الرقمي ودعم نمو الصادرات الرقمية المصرية.

وأكد الوزير أن المبادرة تهدف إلى تطوير المهارات التقنية والعلمية للشباب من مختلف التخصصات، مع توفير بيئة تدريبية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، بالإضافة إلى دعم المهارات اللغوية والحياتية والقيادية اللازمة لمواكبة سوق العمل العالمي.

التعاون مع مؤسسات محلية ودولية لتنمية المهارات التكنولوجية

تسعى المبادرة إلى إقامة شراكات مع جهات متخصصة محليًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، لتغطية الجوانب العلمية والتدريبية، وضمان تقديم برامج تعليمية متطورة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المبادرة تستهدف الطلاب والخريجين من مختلف المحافظات دون استثناء، في إطار خطة الدولة لتمكين الكفاءات الشابة في جميع أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع الرقمي.

التحول الرقمي أولوية وطنية لتعزيز الاقتصاد المصري

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة جهود التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي متكامل، وزيادة قدرة مصر التنافسية في تصدير الخدمات التكنولوجية إلى الأسواق العالمية.