وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية والنجاح في الوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة مع موجة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 12:36 مساءً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع عدد من السادة قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية والاجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة المعنية خلال الفترة الماضية للتعامل مع موجة الحرارة المفاجئة الشديدة والغير معتادة فى هذا التوقيت من العام ، والتي تتزامن مع دخول فتره اقصي الإحتياجات المائية وبدء زراعات الأرز بمحافظات الوجه البحري المصرح بزراعه الأرز بها .
حيث شهدت الأيام الماضية تزايد في الطلب على كميات المياه مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي نتيجه للإرتفاع الشديد في درجات الحرارة وزياده الطلب على مياه الشرب والزراعه خاصه بمحافظات (كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الإسكندرية - البحيرة) وكذلك محافظات الصعيد .
مما استدعى قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإجراء مناوارت على مدار الساعة بشبكة الترع والقناطر الرئيسية والقناطر الفاصله لتوجيه كميات مياه إضافية للأماكن التي شهدت طلب متزايد على المياه لكافة الإستخدامات .
وقد أكد الدكتور سويلم خلال الإجتماع على توجيهات سيادته السابقة بالتعامل الفوري وبشكل مرن مع أى طلبات للمياه بتوفير المياه للمزارعين لرى أراضيهم طبقا للمناوبات المقررة ، أيضا توفير المياه بالكميات والمناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب خاصة فى فترات تزايد معدلات الطلب على المياه .
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بمتابعة المناسيب والتصرفات بالشبكة الرئيسية وخلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى ، واتخاذ الإجراءات الفورية على مدار الساعة لتلبيه كافه الإحتياجات المائية المطلوبة بالتنسيق مع إدارات الرى ومداومة المرور لمتابعه إلتزام الإدارات بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة .
كما وجه بمواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص تحقيق المناسيب والتصرفات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب فى نهر النيل والترع ، مع قيام كل إدارة رى بعمل الموازنات المائية بنطاق الإدارة لتوفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب .
وخلال الإجتماع أيضا .
وجه الدكتور سويلم بإستمرار تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ، وصيانة محطات الرفع ، طبقا للخطط والبرامج الزمنية الموضوعة مسبقا ، واستمرار التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .