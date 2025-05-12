وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية والنجاح في الوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة مع موجة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 12:36 مساءً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع عدد من السادة قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية والاجراءات التى اتخذتها أجهزة الوزارة المعنية خلال الفترة الماضية للتعامل مع موجة الحرارة المفاجئة الشديدة والغير معتادة فى هذا التوقيت من العام ، والتي تتزامن مع دخول فتره اقصي الإحتياجات المائية وبدء زراعات الأرز بمحافظات الوجه البحري المصرح بزراعه الأرز بها .

حيث شهدت الأيام الماضية تزايد في الطلب على كميات المياه مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي نتيجه للإرتفاع الشديد في درجات الحرارة وزياده الطلب على مياه الشرب والزراعه خاصه بمحافظات (كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الإسكندرية - البحيرة) وكذلك محافظات الصعيد .

مما استدعى قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإجراء مناوارت على مدار الساعة بشبكة الترع والقناطر الرئيسية والقناطر الفاصله لتوجيه كميات مياه إضافية للأماكن التي شهدت طلب متزايد على المياه لكافة الإستخدامات .