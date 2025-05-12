نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تلتقى محافظ كفرالشيخ قبيل انطلاق مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى مستهل زياتها لمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل مستقبل أخضر”، الذي يعقد بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، وبحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى للمخلفات، والسكرتير العام للمحافظة اللواء محمد شوقى بدر.

وقد أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتواجد في محافظة كفرالشيخ، مشيدة بجهود المحافظة في دعم المبادرات البيئية وتعزيز الاستدامة، مؤكدة أن المؤتمر يعد منصة مهمة لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب في مواجهة التحديات البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة داخل المحافظة، مؤكدة على دعم الوزارة للمحافظة فى منظومة المخلفات، مؤكدة أن الوزارة لديها بيان بالشركات المرخصة العاملة فى مصر لكل مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير للمخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تقديم الوزارة الدعم الفنى من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتطوير منظومة النظافة بها ورفع كفاءتها، عن طريق إعداد المخطط الرئيسى لإدارة منظومة المخلفات ووضع الخطط التشغيلية للمعدات والمساهمة في إعداد كراسات الشروط والمواصفات لمناطق الخدمة التي يتم طرحها للقطاع الخاص فى إطار تطبيق منظومة المخلفات الجديدة التى تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتحفيز الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال عقد دورات تدريبية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ومن جانبه رحب اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بوزيرة البيئة، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة في مجالات حماية الموارد الطبيعية، وتبني الحلول المبتكرة لإدارة المخلفات، والتكيف مع تغير المناخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء ٣ مصانع، وجارى العمل فى عمليات الإنشاء للمساهمة فى حل مشكلة تراكم القمامة، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروعات أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة.

وقد قامت الدكتورة ياسمبن فؤاد وزبرة البيئة وبإهداء درع تكربم للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، لجهوده فى الحفاظ على البيئة داخل المحافظة، كما قام محافظ كفر الشيخ بتكريم وزيرة البيئة ومنحها درع تقديرًا لجهودها الحثيثة فى المجال البيئى وحرصها الدائم على النهوض بالملف البيئى لدعم الدولة والمشروعات التنموية بها.