نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 32.6 مليار دولار خلال عام واحد بفضل الإصلاحات الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، في بيان رسمي صادر عنه.

13.7 مليار دولار زيادة في عام واحد

أوضح البيان أن هذا الارتفاع الكبير في التحويلات جاء نتيجة مباشرة للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، والتي أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وذكر البنك المركزي أن التحويلات قفزت بنسبة 72.4%، بما يعادل 13.7 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى تاريخيًا في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام مالي.

فبراير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخه

لم تقتصر الطفرة في التحويلات على الأداء السنوي فحسب، بل شهد شهر فبراير 2025 أداءً استثنائيًا أيضًا، حيث سجل تحويلات بلغت نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، أي بزيادة تجاوزت الضعف.

وأكد البنك المركزي أن هذه أعلى تدفقات شهرية تُسجل في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير، مما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المصري.