نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد ينظم ترخيص شقق الإجازات في مصر.. شروط وضوابط جديدة من وزارة السياحة والآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 105 الصادر اليوم الإثنين 12 مايو 2025، قرارًا جديدًا يحمل رقم 209 لسنة 2025 صادرًا عن وزارة السياحة والآثار، بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم هذا النشاط المتنامي وتوفير مظلة قانونية واضحة له بما يخدم أهداف الدولة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

تعريف شقق الإجازات (Holiday Home)

نصت المادة الأولى من القرار على تعريف وحدات شقق الإجازات بأنها كل وحدة سكنية مكونة من غرفة واحدة على الأقل، أو جناح، أو فيلا، وتقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، على أن تكون الوحدة مزودة ببعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي (House Keeping)، وتكون معدّة لاستقبال المصريين أو الأجانب على حد سواء.

الاشتراطات الجغرافية لموقع الشقق

أوضحت المادة الثانية من القرار، أنه يُشترط أن تقع شقق الإجازات (Holiday Home) داخل منطقة سياحية معتمدة أو ضمن تجمع سكني مميز، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ضمان توفير بيئة آمنة ومتكاملة للزوار، فضلًا عن الحفاظ على مستوى الخدمات والبنية التحتية.

شروط الترخيص والمستندات المطلوبة

وفقًا لما ورد في المادة الثالثة، فإن الحصول على ترخيص لتشغيل وحدات شقق الإجازات يتطلب ما يلي: