نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تعلن عن 45 فرصة عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن إتاحة 45 فرصة عمل جديدة للمصريين في شركات كبرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص توظيف حقيقية وفعالة للعمالة المصرية في الخارج، ضمن عدة مجالات إنتاجية وزراعية وصناعية متنوعة.

التخصصات المطلوبة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تتوزع على عدد من القطاعات، منها:

القطاع الزراعي

الصناعات الغذائية

الصناعات الخشبية والأثاث

الصناعات الإنشائية

قطاع التصدير

تفاصيل الوظائف المتاحة

جاء توزيع فرص العمل على النحو التالي:

عدد 15 عامل زراعة نخيل

عدد 8 عمال زراعة ورعاية نخيل

عدد 4 عمال تربية مواشي

عدد 4 عمال إنتاج سجاد

عدد 3 عمال رخام

عدد 2 عمال إنتاج ألبان

عدد 2 عمال إنتاج بلاستيك

عدد 1 نجار أثاث

عدد 1 عامل إنتاج غذائي

عدد 1 حداد

عدد 4 ترزي حريمي

الرواتب تتراوح بين 290 و500 دينار أردني

أشارت الوزارة إلى أن الرواتب الشهرية تتراوح من 290 إلى 500 دينار أردني، وتختلف حسب طبيعة العمل والوظيفة، مؤكدة أن جميع الوظائف تخضع لشروط محددة منشورة عبر المنصة الرسمية.

التقديم إلكترونيًا ولمدة 5 أيام فقط

حددت وزارة العمل أن باب التقديم مفتوح بدءًا من اليوم الإثنين ولمدة خمسة أيام فقط، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل المرفقة داخل الموقع الرسمي لضمان مطابقة المؤهلات والمتطلبات.