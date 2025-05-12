نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتقاعسهم عن تنفيذ التعديات..إنهاء تكليف سكرتير عام مركز ومدينة أبو النمرس ومدير الأملاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بإنهاء تكليف سكرتير عام مركز ومدينة أبو النمرس ومدير الأملاك بالمركز، وذلك على خلفية عدم تنفيذهما لقرارات إزالة صادرة بشأن بعض الأراضي.

وبموجب القرار رقم 587 لسنة 2025، تم إنهاء تكليف سلامة حسن سلامة من مهام منصبه كسكرتير عام لمركز ومدينة أبو النمرس، وتقرر عودته للعمل كموظف في مركز ومدينة أطفيح.

كما شمل القرار إنهاء تكليف محمد نور بخيت من عمله كمدير للأملاك بمركز ومدينة أبو النمرس، وعودته للعمل موظفًا بمركز ومدينة الصف.

وفي سياق متصل، قرر محافظ الجيزة تكليف أحمد حامد حسين بمنصب سكرتير عام لمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك لضمان سير العمل وتنفيذ القرارات الصادرة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص محافظ الجيزة على تطبيق القانون والتصدي للتعديات على الأراضي، والتأكيد على محاسبة المسؤولين عن أي تقصير في أداء واجباتهم.