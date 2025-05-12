نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة الرماية في الهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام تجنيد الرماية بالهرم.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد 32 شفاط، و6 بدالات محمولة، وسيارتي سيول بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: "مساكن الضباط، مساكن الشباب، المتحف المصري، آخر فيصل، هضبة الأهرام".

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.