وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمناسبة "يوم أوروبا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 11:30 صباحاً -

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء أمس في الاحتفالية التي أقامتها بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بمناسبة "يوم أوروبا" لعام 2025 وذلك بحضور انجلينا ايخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبى والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقاهرة، وممثلي بعض الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ووكلاء التنمية.