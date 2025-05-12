نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يُجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين مع كل من "بدر البوسعيدي" وزير خارجية سلطنة عمان، و"عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، اليوم الإثنين الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٥.

تناول الوزير عبد العاطي، تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول الملف النووي الإيراني، والتي استضافتها مسقط أمس، حيث اطلع على آخر مستجدات المباحثات بين الجانبين.

وثمن الوزير عبد العاطي، التزام الجانبين الأمريكي والإيراني بمواصلة المسار الدبلوماسي وجهود الوساطة العمانية في هذا الإطار، مُجددًا دعم مصر الكامل للمبادرات الرامية إلى التوصل لحلول سلمية عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، معربا عن التطلع لأن تفضي تلك المفاوضات إلى تقريب وجهات النظر، بما يسهم في خفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة ودعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

هذا، وقد تبادل الوزير عبد العاطي، الرؤى مع "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، والتطورات فى كل من غزة وأوكرانيا.