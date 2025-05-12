نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يبحث مع رئيس البنك الأفريقي للتنمية دعم التعاون التنموي وتعزيز الشراكة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الرئيس السيسي يشيد بجهود أديسينا خلال ولايته

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي لعبه الدكتور أديسينا خلال فترة ولايته التي امتدت لعشر سنوات، مشيدًا بجهوده في تعزيز دور البنك وتمكينه من توفير التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية في الدول الأفريقية.

وأكد الرئيس حرص مصر على استمرار دعمها الكامل للبنك، بما يشمل التعاون الوثيق مع القيادة الجديدة المنتظرة للمؤسسة، متمنيًا التوفيق لرئيس البنك في مهامه المستقبلية.

رئيس البنك الأفريقي يثمّن دعم مصر ويشيد بدورها الإقليمي

من جانبه، أعرب الدكتور أديسينا عن تقديره الكبير لمصر ودورها المحوري في دعم جهود البنك على مدى السنوات الماضية، مؤكدًا أن القاهرة كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبنك

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية في عدد من المجالات ذات الأولوية، على رأسها:

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

تطوير البنية التحتية

دعم دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير فرص العمل

تعزيز الأمن الغذائي والمائي

رفع كفاءة استخدام الطاقة

تطوير القدرات الصناعية والتصنيعية

توسيع التحول الرقمي

كما تم التأكيد على أهمية استمرار دعم البنك لجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادرات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات خضراء ذات أولوية وطنية.