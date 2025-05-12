نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى: نقدّر دور رئيس البنك الأفريقى فى توفير التمويل لتحقيق التنمية بالقارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الرئيس السيسي يُشيد بجهود أديسينا في دعم التنمية بالقارة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر لجهود الدكتور أديسينا خلال فترة رئاسته للبنك الأفريقي للتنمية، والتي امتدت لعقد كامل، مشيدًا بالدور البارز الذي لعبه في تعزيز دور البنك على مستوى القارة، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي على استمرار دعم مصر الكامل للبنك الأفريقي للتنمية، بما في ذلك التعاون مع رئيسه الجديد، وذلك انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية دعم مؤسسات التمويل الإقليمية كركيزة أساسية لتعزيز التكامل والنمو في القارة السمراء.

الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة على رأس الأولويات

كما ثمّن الرئيس الجهود التي بذلها البنك بقيادة أديسينا في دعم الاقتصاديات الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن مصر تضع في صدارة أولوياتها تحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار في القارة، من خلال شراكات فعالة ومشروعات تنموية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الغذاء، والمياه.

إشادة بدور مصر الإقليمي

من جانبه، عبّر الدكتور أديسينا عن امتنانه الكبير للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه القاهرة في دعم التنمية الإقليمية، وحرصها المستمر على تعزيز أطر التعاون بين دول القارة.

وأكد أن مصر تمثل نموذجًا ناجحًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في دعم مبادرات البنك وتوسيع تأثيره في إفريقيا.