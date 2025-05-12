نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز علاقات الشراكة بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، ومواصلة التنسيق بشأن المشروعات التنموية الجارية والمستقبلية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والمياه.

وخلال الاجتماع، ثمّن الرئيس السيسي الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأفريقي للتنمية في دعم جهود التنمية في القارة السمراء، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في السنوات الأخيرة.