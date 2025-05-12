أكسيوس يكشف تفاصيل عن صفقة عيدان ألكسندر بعد إعلان ترامب النبأ التاريخى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 10:29 صباحاً - شهدت جهود الوساطة تقدما ملحوظا بعدما أشاد الرئيس الأمريكي بالموافقة على إطلاق سراح الأمريكي عيدان ألكسندر والذى وصفه بالنبأ التاريخى.

لينقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله: إذا وافقت حماس على مخطط ويتكوف فسيتم تأجيل توسيع الحرب لتنفيذ الصفقة، وأن حركة حماس لا تتلقى أي مقابل لإطلاق سراح عيدان ألكسندر ولا يوجد وقف لإطلاق النار، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية

ونقل أيضا موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله: من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من قطاع غزة

وكان قد وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى كافة الوسطاء في هذه الصفقة، خاصة مصر وقطر.

وقد أعلنت حركة حماس، أمس الأحد، أنها ستفرج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي، ألكسندر، وذلك بعيد إعلان مسؤولين فيها اجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة تناولت وقف النار وادخال مساعدات الى غزة.

واستمرارا لشن الغارات العنيفة والمميتة على قطاع غزة، قام الطيران الحربى الإسرائيلى بقصف مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوى النازحين في جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.