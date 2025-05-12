إعلام عبرى: مبعوث ترامب ووالدة عيدان ألكسندر فى الطريق لإسرائيل لاستعادته من حماس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 مايو 2025 09:32 صباحاً - بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أسماه بالنبأ التاريخى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر، توجه بالشكر لدونالد ترامب على التزامه بإعادة جميع الأمريكيين إلى وطنهم، مشيرا إلى أن آدم بولر يتوجه إلى إسرائيل مع والدة عيدان ألكسندر لاستعادته من حماس، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية .

إطلاق سراح الأمريكي عيدان ألكسندر

وكانت قد شهدت جهود الوساطة تقدما ملحوظا بعدما أشاد الرئيس الأمريكي بإطلاق سراح الأمريكي عيدان ألكسندر والذى وصفه بالنبأ التاريخى، ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله: إذا وافقت حماس على مخطط ويتكوف فسيتم تأجيل توسيع الحرب لتنفيذ الصفقة، وأن حركة حماس لا تتلقى أي مقابل لإطلاق سراح عيدان ألكسندر ولا يوجد وقف لإطلاق النار، وقوله: من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من قطاع غزة

وقد أعلنت حركة حماس، أمس الأحد، أنها ستفرج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي، ألكسندر، وذلك بعيد إعلان مسؤولين فيها اجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة تناولت وقف النار وادخال مساعدات الى غزة.

غارات على قطاع غزة

وفى سياق آخر، قام الطيران الحربى الإسرائيلى خلال الساعات الماضية بشن عدة غارات على قطاع غزة، حيث قصف مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوى النازحين في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.