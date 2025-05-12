نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الإثنين.. وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، حيث أشارت إلى حدوث انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الشمالية من البلاد، بما يشمل السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

وبحسب بيان الأرصاد، فإن درجات الحرارة تنخفض بمعدل يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية، في ظل استمرار الطقس الحار على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار.

طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا على أغلب المحافظات

أوضحت الهيئة أن طقس اليوم سيكون حارًا نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يستمر شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل على كافة المناطق، مما يوفر بعض الراحة للمواطنين بعد موجة حارة استمرت لعدة أيام.

رياح نشطة وأتربة على البحر الأحمر

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح اليوم على بعض المناطق، وخاصة على محافظة البحر الأحمر، حيث تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وناشدت الهيئة المواطنين، خاصة مرضى الجهاز التنفسي، باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعرض لهذه الأجواء المتقلبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

كما نشرت الهيئة بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 12 مايو 2025، في عدد من المدن والمحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

مرسى مطروح

العظمى: 24 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

سوهاج

العظمى: 39 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

قنا

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

أسوان

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 26 درجة مئوية

الأرصاد تدعو المواطنين لمتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس المناسبة

شددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، وارتداء الملابس الملائمة لاختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، خاصة مع التقلبات الجوية المصاحبة لنشاط الرياح.