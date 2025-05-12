وزير الأوقاف ينعي الشيخ عبد الصبور هيكل رئيس المعاهد الأزهرية الأسبق

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أحمد جودة - القاهرة - بقلوب يملؤها الحزن والأسى، ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ عبد الصبور هيكل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، بعد رحلة حياة قضاها في نشر رسالة الأزهر الشريف وخدمة طلابه.

وإذ يتقدَّم الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة ومحبيه، فإنه يتضرع إلى الله تعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".