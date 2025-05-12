وكيل الأزهر ينعى الشيخ عبد الصبور هيكل

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الشيخ عبد الصبور هيكل رئيس قطاع المعاهد الأزهري الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأحد.



وكتب وكيل الأزهر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، ننعى فضيلة الشيخ عبد الصبور هيكل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة حياة قضاها في نشر رسالة الأزهر الشريف وخدمة طلَّابه.



خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل وتلامذته وزملائه، وأدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".