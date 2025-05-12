نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في الحماية والتمكين الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع السيدة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وذلك خلال لقائهما على هامش احتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، والذي أقيم اليوم تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر اللقاء الأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة التضامن.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بنظيرتها اللبنانية في مصر، مؤكدة استعداد الوزارة الكامل لنقل التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية إلى الجانب اللبناني، مشيرة إلى ما حققه برنامج "تكافل وكرامة" من نتائج ملموسة منذ انطلاقه، حيث استفادت منه نحو 7.7 مليون أسرة، فيما تخارجت 3 ملايين أسرة، ويستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة.

كما لفتت وزيرة التضامن إلى التصديق على قانون الضمان الاجتماعي الذي تضمن صندوق "تكافل وكرامة" بجانب استثماري، بالإضافة إلى إصدار منشور يسمح للأسر المستفيدة بالانضمام إلى برنامج الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة، دون التأثير على استحقاقهم للدعم النقدي.

من جانبها، أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وتهنئتها بنجاح احتفالية "تكافل وكرامة"، مشيدة بالتجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية. وأكدت أن لبنان يطبق برنامجًا مشابهًا تحت مسمى "أمان"، إلا أن هناك تحديات أبرزها التخارج من سوق العمل، معربة عن اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة المصرية في المشروعات متناهية الصغر والتمكين الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية.

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