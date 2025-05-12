نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تكرم فريق عمل 'تكافل وكرامة' في ختام احتفالية 10 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات الاحتفالية الكبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتي أُقيمت اليوم تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وممثلي الشركاء الدوليين.

وفي ختام الفعاليات، كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق عمل الوزارة المسؤول عن تنظيم الاحتفالية، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في الإعداد والتنظيم، والتي انعكست في نجاح الحدث وحسن استقبال الحضور وتقدير المشاركين.

وأشادت الوزيرة بالمستوى المتميز الذي ظهر به فريق العمل، مؤكدة أن الاحتفالية، التي حملت عنوان "الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل"، عكست بوضوح التزام الوزارة باستمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتوثيق ما تحقق من إنجازات خلال العقد الماضي.

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