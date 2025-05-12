نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبراء يناقشون دور "تكافل وكرامة" في دعم الحماية الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقشت الجلسة الأولى لاحتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، تحت عنوان "منظور التحويلات النقدية"، دور البرنامج في دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

شارك في الجلسة كل من الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والسيد أوغو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، والسيدة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والسيدة سكندرا كردي من معهد البحوث الزراعية الدولية، والمهندس هاني موسى، ممثل مجموعة "إي فاينانس"، وأدارت الجلسة د. هانيا الشلقامي، خبيرة الحماية الاجتماعية.

أوغو: "تكافل وكرامة" من أنجح برامج الدعم النقدي عالميًا

وأكد أوغو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد من أبرز وأوسع برامج التحويلات النقدية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن نجاحه وتوسعه يمثلان إضافة نوعية في منظومة الدعم الاجتماعي. وأضاف أن البرنامج يستند إلى أدلة علمية متعددة تؤكد فاعليته في تحسين الاستقرار الاجتماعي وكفاءة استهداف الفئات المستحقة.

رأفت شفيق: 75% من مستفيدي البرنامج من السيدات

من جانبه، قدّم الأستاذ رأفت شفيق عرضًا تفصيليًا عن البرنامج، موضحًا أنه يستهدف توجيه الدعم النقدي لمستحقيه من خلال آليات تركز على الاستثمار في البشر، لا سيما النساء. وأشار إلى أن السيدات يمثلن 75% من إجمالي 4.7 مليون مستفيد، مؤكدًا أن البرنامج يعتمد على مشروطية في التعليم والصحة لتعزيز رأس المال البشري، بجانب تكامل خدمات الدعم النقدي.

اليماني: نماذج للتمكين الاقتصادي عبر "تحويشة" و"ازرع" و"أيادي مصرية"

وتحدثت السيدة إنجي اليماني عن جهود صندوق دعم الصناعات الريفية في التمكين الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي، مشيرة إلى العمل بثلاث آليات رئيسية: التمويل متناهي الصغر للأسر، تعزيز الإنتاج المحلي من خلال مبادرات مثل "ازرع"، والدخول إلى الأسواق عبر منصة "أيادي مصرية". كما سلطت الضوء على برنامج "تحويشة" الذي يعزز ثقافة الادخار للأسر الريفية الأكثر هشاشة.

كردي: تقييم الأثر ضرورة لتطوير سياسات الدعم

وأوضحت السيدة سكندرا كردي أهمية دراسات تقييم الأثر في قياس مدى فاعلية برامج الدعم النقدي في تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية، مشددة على ضرورة المقارنة مع تجارب دولية لتعزيز سياسات الدعم بمقاييس علمية.

هاني موسى: "إي فاينانس" شريك تقني في بناء شبكة الحماية الاجتماعية

واستعرض المهندس هاني موسى دور مجموعة "إي فاينانس" كشريك تقني في بناء وإدارة شبكة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن، مشيرًا إلى تأسيس البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الفني والتأهيل المستمر للكوادر. كما أشار إلى جهود المجموعة خلال جائحة كورونا في دعم الأسر المتضررة من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني وضمان التباعد الاجتماعي، إلى جانب تمكين المرأة وتحقيق الحوكمة.

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