نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وقطر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح رهينة أمريكي كان محتجزا لديها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعبر فيه عن ترحيبها بقرار حركة حماس بإطلاق سراح الرهينة الأمريكي، المحتجز لديها، وتعبر ذلك بادرة حسن نية.

وجاء نص البيان كالآتي:

ترحب جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا لدي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وتعد بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع.

ويؤكد الجانبان الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة.

وتجدد جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.