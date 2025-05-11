الولايات المتحدة تعلن التوصل لاتفاق تجارى مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 10:29 مساءً - قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن الولايات المتحدة توصلت إلى "اتفاق" في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن التفاصيل ستعلن غدا الاثنين.

ولم يدل الوفد الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفنج، بأي تعليق بعد اختتام المحادثات في جنيف.

وأشار جرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي "حالة طوارئ وطنية" بسبب العجز التجارى الهائل مع الصين، والذي يبلغ 2.1 تريليون دولار.

وقال جرير، بعد الاجتماع الذي استمر يومين: "نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدما نحو إنهاء حالة الطوارئ الوطنية تلك."