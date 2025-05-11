نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وادعوكم لحضور فعاليات الافتتاح الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار ان محافظة الجيزة تُعد من أهم وأكبر المحافظات المصرية من حيث المساحة والسكان والموقع الجغرافي، حيث تقع على الضفة الغربية لنهر النيل، وتُعد جزءًا من إقليم القاهرة الكبرى.

واضاف ان الجيزة تمثل نموذجا للمدينة المصرية متعددة الخصائص حيث تعتمد العديد من القري بها على الزراعة إلى جانب تمتعها بمناطق صناعية هامة بالإضافة إلى الطابع السياحي للمحافظة والتي تضم مزارات تاريخية وآثرية عريقة على رأسها أهرامات الجيزة ومنطقة سقارة والمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "شراكات المدن لمستقبل أفضل"، ويستمر حتى 13 مايو الجاري.

حيث أوضح محافظ الجيزة للحضور ان المتحف المصري الكبير قد تم افتتاحه بشكل تجريبي خلال الشهر الماضي وشهد إقبالًا سياحيا كبيرًا ومن المنتظر أن يتم افتتاحه بشكل رسمي بحضور الوفود العالمية بداية شهر يوليو المقبل ليكون هدية مصر للعالم.

داعيًا الحضور إلى زيارة مصر والمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف والتمتع بتجربة سياحية فريدة.

وخلال كلمته خلال المنتدي أكد محافظ الجيزة أن العديد من قرى محافظة الجيزة تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث مشيرًا إلى أن المحافظة تُسابق الزمن بالتعاون مع الجهات المنفذة لتذليل اي صعوبات للانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء تشغيلها لخدمة المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بالريف المصري.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروعات تتضمن تنفيذ كافة المرافق اللازمة للبنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية ورياضية للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المدارس ومراكز الشباب ورفع كفاءة القائم منها بما يضمن تحسين الخدمات.

كما أوضح المحافظ في كلمته أن المحافظة قد اتخذت عددًا من الخطوات المتقدمة في تطوير المناطق العشوائية، حيث تم الإعلان عن إعادة تخطيط بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة، ونقل المواطنين القاطنين بها إلى أماكن مخططة وآمنة وحضارية.

يشهد المنتدي حضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ومدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة حيث يشارك فيه محافظات الجيزة والقليوبية وأسوان ودمياط وبورسعيد بالإضافة إلى الأمناء والعمداء ورؤساء البلديات من مختلف المدن العربية والأوروبية إلى جانب منظمات دولية واتحادات بلدية.

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