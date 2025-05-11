نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في احتفالية مرور 10 سنوات على "تكافل وكرامة": جلسة دولية تبحث ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت فعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، انعقاد الجلسة الثانية تحت عنوان "الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، بحضور عدد من الوزراء والخبراء الدوليين من لبنان، إندونيسيا، البرازيل، وبنجلاديش، وأدار الجلسة كريستوبال ريداو كانو، مدير ممارسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي.

وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية: "أمان" نموذج رقمي لدعم الفقراء في لبنان

استعرضت السيدة حنين سيد، وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة لبنان، تجربة بلادها في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة رغم التحديات السياسية، مشيرة إلى أن لبنان يعمل على تنفيذ استراتيجية تعتمد على خمس ركائز أساسية، أبرزها الدعم النقدي والشمول المالي.

وتحدثت عن برنامج "أمان"، النموذج اللبناني المشابه لـ "تكافل وكرامة"، والذي يتيح للمواطنين التسجيل إلكترونيًا للحصول على الدعم. وأكدت أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التحويلات النقدية، بل يسعى أيضًا إلى إكساب المستفيدين، خصوصًا النساء، مهارات تساعدهم على الدخول في سوق العمل، مشددة على أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام سيمكن من تمويل تلك البرامج ذاتيًا.

إندونيسيا: ربط الحماية الاجتماعية بالاستجابة للأزمات وزيادة الدخل

وعرض د. ميلكي، ممثل الحكومة الإندونيسية، تجربة بلاده في ربط برامج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، مع التركيز على توسيع الطبقة المتوسطة. وأوضح أن إندونيسيا تعمل على مواءمة برامج الحماية مع خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات، بجانب تنفيذ برامج للتوظيف ودعم المشروعات الصغيرة لزيادة دخل الفئات المستفيدة.

وأشار إلى اعتماد بلاده على نظام بيانات قوي ومحدث لدعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تطوير الإجراءات وتحسين كفاءة التنفيذ.

البحرين: الانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى الإنتاج

كما شهدت الجلسة كلمة مسجلة للسيد أسامة بن صالح، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، الذي أشاد بالتجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن تلك البرامج تُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متكامل.

وأوضح أن البحرين تسعى لتحقيق الاستدامة في برامج الدعم من خلال الانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى سياسة الإنتاج، مع التركيز على وضع الفئات الأكثر احتياجًا في صدارة الأولويات، وتطوير التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

البرازيل: "بولسا فاميليا" نموذج لدمج الحماية مع محاربة الجوع

من جانبها، استعرضت السيدة آنا روسيل، مديرة برنامج الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية في البرازيل، تجربة بلادها في تنفيذ برنامج "بولسا فاميليا"، مشيرة إلى أنه دخل عقده الثاني محققًا نجاحات كبيرة، ويقوم على ثلاث ركائز: القضاء على الجوع، كسر دائرة الفقر، وضمان دعم شهري للأسر.

وأوضحت أن البرنامج يعتمد على مؤشرات واضحة لقياس الأثر ويستخدم أدوات تكنولوجية لضمان فعالية التنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة المعيلة والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، بما يعزز من قدراتهم على مواجهة البطالة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

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