نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزارة البترول: لا صحة لوجود تسريب غاز بطريق الواحات في 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الإعلامي بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا صحة لما يُثار بهذا الشأن.

تحرك سريع

حيث توجهت إلى الموقع فرق الطوارئ مصحوبة بمهندسي العمليات بشركة ناتجاس المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أي آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أي مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع.

الوضع آمن

وأكدت الوزارة أن الوضع آمن تمامًا ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور. وفي ذات الإطار، تتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للسادة المواطنين الذي تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة في حال وجود أي ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية التالية:

دعوة للتواصل

• الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

• الخط الساخن لشركة ناتجاس 19990

• شركة تاون جاس للغاز الطبيعي رقم طوارئ 129.

• شركة جاسكو للغاز الطبيعي رقم طوارئ 149.