نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذروة الموجة الحارة تضرب مصر اليوم: الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الأحد تشهد ذروة الموجة الحارة، بينما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محطات الهيئة سجلت درجة الحرارة الساعة الواحدة ظهرا فى الظل على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، حيث يسود طقس الآن شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.



موجة شديدة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليًا موجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بدأ منذ يوم الإثنين الماضي، إلا أن البلاد شهدت أمس زيادات ملحوظة في معدلات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، على قناة القاهرة والناس، أن ذروة الموجة الحارة ستكون غدًا الاحد، حيث تُسجل درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى وفي الصعيد 42 درجة.

وأضافت منار، أن هذه الظواهر أمر معتاد في فصل الربيع، حيث يتم غالبًا تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم خلال النصف الثاني من الربيع، نتيجة التغيرات الجوية الحادة المصاحبة لهذا الفصل.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بمعدل يصل إلى 8 درجات مئوية، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 31 و33 درجة مئوية، مشددة على أن التغيرات المناخية تلعب دورًا كبيرًا في التفاوت الملحوظ بدرجات الحرارة.

ولفتت إلي أن هذا الارتفاع يُعد طبيعيًا في مثل هذا الوقت من العام، وأن نسب الرطوبة لا تزال منخفضة، مما يعني أن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون بنفس قوة فصل الصيف.

ويشهد اليوم الأحد 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.