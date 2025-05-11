رئيس الوزراء: مصر تلعب دورا وسيطا لوقف إطلاق النار في غزة والسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 مايو 2025 07:39 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المشاركين في النسخة الخامسة من "منحة ناصر" للقيادة الدولية التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن منحة ناصر للقيادة الدولية توسعت لتشمل مشاركين من جنسيات مختلفة، لافتا إلى أن مصر تفخر بقدرة منحة ناصر للقيادة الدولية على جذب الكم الهائل من المشاكين.

وتابع: هناك 162 شابا وفتاة من دول مختلفة شاركوا في هذه النسخة من منحة ناصر التي تقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر تؤمن بالتعاون متعدد الأطراف وتدفع الجهود لبناء الشراكات مع الأمم المتحدة وأطراف عدة لخدمة التنمية والسلام والأمن.

وأشار إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية منصة يمكن من خلالها إقامة شبكة كبيرة من العلاقات للمساعدة في الساحة العالمية، مضيفا: نواجه في المنطقة العديد من التحديات التى أثرت على الاقتصاد والتجارة العالمية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا وسيطا لوقف إطلاق النار في غزة والسودان.

واستطرد: تستضيف مصر ما يزيد عن 10 ملايين لاجئ وهو رقم يتخطى عدد سكان دول، وتبنت مبادئ العدالة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة لها ولدول العالم النامى ، وتعمل بجد لتحسين أوضاعها الاقتصادية بقرارات جرئية للإصلاح الاقتصادى وتحسن مناخ الاستثمار.