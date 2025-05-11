نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بمدرستها في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة بشتيل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية في محافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، واقعة مؤسفة تمثلت في سقوط طالبة من شرفة الدور الثاني داخل مبنى المدرسة.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الحادث وقع عقب انتهاء الحصة الثانية من اليوم الدراسي، حيث أقدمت الطالبة على إلقاء نفسها من الشرفة، مستغلة وجود المعلمين والطلاب داخل الفصول.

وفور وقوع الحادث، تم إبلاغ الجهات الأمنية، ونقلت الطالبة بسيارة إسعاف إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تبين إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وتخضع حاليا للعلاج.

وأكد المصدر أن لجنة من إدارة أوسيم التعليمية، برئاسة مدير الإدارة، توجهت على الفور إلى المدرسة لبدء تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.