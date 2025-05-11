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طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بمدرستها في الجيزة

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طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بمدرستها في الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة بشتيل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية في محافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، واقعة مؤسفة تمثلت في سقوط طالبة من شرفة الدور الثاني داخل مبنى المدرسة.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الحادث وقع عقب انتهاء الحصة الثانية من اليوم الدراسي، حيث أقدمت الطالبة على إلقاء نفسها من الشرفة، مستغلة وجود المعلمين والطلاب داخل الفصول.

وفور وقوع الحادث، تم إبلاغ الجهات الأمنية، ونقلت الطالبة بسيارة إسعاف إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تبين إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وتخضع حاليا للعلاج.

وأكد المصدر أن لجنة من إدارة أوسيم التعليمية، برئاسة مدير الإدارة، توجهت على الفور إلى المدرسة لبدء تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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