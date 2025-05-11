عبد اللطيف يستقبل السفير اليمني لدى مصر لبحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير خالد محفوظ بحاح، سفير جمهورية اليمن لدى مصر، وذلك لتعزيز سبل التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وحضر اللقاء من الجانب اليمني، الدكتور هادى الصبان، الملحق الثقافي بالسفارة، والدكتور منيف الضبياني، بمكتب السفير، والسيد محمد بأفضل، بمكتب السفير.

وفي بداية اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط مصر واليمن، مؤكدًا أن علاقة التعاون والصداقة بين البلدين تتسم بالثقة والاحترام، وأنها تستند إلى أسس قوية من التفاهم المشترك والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات التعليمية، بما يهدف إلى مصلحة الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب السفير اليمني خالد محفوظ بحاح عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة والمميزة التي تجمع اليمن ومصر، مؤكدًا أن مصر تعتبر من أهم الدول الداعمة لليمن، كما أعرب عن تطلعه إلى توطيد التعاون الثنائي وتحديث آليات التعاون في المجالات التعليمية والتربوية، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز تبادل الخبرات بين البلدين.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمجال التعليم، من أبرزها سبل دعم العملية التعليمية لأبناء الجالية اليمنية في مصر، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المصرية، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التعليم وتقديم خدمات تربوية متميزة من أجل مصلحة الطلاب.

وتناول اللقاء كذلك مناقشة تطوير وتحديث بروتوكول التعاون القائم بشأن البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي، بهدف تحسين آليات التنفيذ وتعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية في البلدين، فضلا عن تفعيل برامج التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال برنامج تنفيذى للتعاون يتيح نقل التجارب المصرية في هذا المجال، وتطوير برامج مشتركة تساهم في إعداد جيل من الكفاءات المهنية اليمنية المؤهلة لسوق العمل.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على عزمهما على العمل المشترك لدفع مسارات التعاون التربوي، وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين مصر واليمن، والتطلع إلى إقامة مشروعات وبرامج تدريبية مشتركة تساهم في تطوير القطاع التعليمي اليمني.