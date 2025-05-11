نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع وزيرى خارجية الهند وباكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين مع كل من السيد سوبراهمانيام جايشانكار وزير الخارجية الهند والسيد اسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.

رحب الوزير عبد العاطي بإعلان الهند وباكستان أمس السبت، بوقف إطلاق النار بين البلدين، مؤكدا دعم مصر الكامل لهذه الخطوة الهامة واعلاء لغة الحوار، مشيدا بهذا القرار الحكيم من الجانبين والذى يسهم فى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، ويدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا.

وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يسهم فى بناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الهندى والباكستاني فى تحقيق السلام والتنمية.

من جانبهما، اعرب وزيرا خارجية الهند وباكستان عن تقديرهما للموقف المصرى الرامى لتحقيق التهدئة والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار فى جنوب اسيا، وللاتصالات التى تمت معهما على مدار الأيام الأخيرة، وثمن الوزيران العلاقات الثنائية القوية التى تجمع مصر بكل من الهند وباكستان.