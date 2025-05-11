نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء ماراثون الامتحانات..موعد اختبارات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت امتحانات نهاية العام لصفوف النقل، ومع بدء تقييمات الصفوف الأولى، يبحث الطلاب عن موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية، استعدادًا لأداء الامتحانات في المحافظات.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، وتبدأ الامتحانات لصفوف النقل بكافة المحافظات بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 مايو.



مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل

– تبدأ التقييمات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للترم الثاني، من يوم 11 وحتى 22 مايو.

– تبدأ امتحانات لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2025، من يوم الخميس الموافق 22 مايو.

– تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2025، من يوم الخميس الموافق 22 مايو.

– تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025، من يوم الأربعاء الموافق 21 مايو.

– تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، من يوم السبت الموافق 31 مايو.

مواعيد عقد امتحانات الترم الثاني 2025

وشددت الوزارة، على المديريات التعليمية بالالتزام بمواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

ضوابط امتحانات الترم الثاني 2025

– توازن في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

– أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2025 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

– جودة تنسيق الورقة الامتحانية: «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».

– أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2025 وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من المركز القومي للامتحانات.

– بيانات الورقة الامتحانية: «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي – تاريخ الامتحان».

– أن تكون امتحانات الترم الثاني 2025 في مستوى الطالب المتوسط.

– مراعاة الوزن النسبي لأسئلة امتحانات الترم الثاني 2025.

امتحانات الترم الثاني 2025 في الإسكندرية

اعتمد الفريق محمد خالد، محافظ الإسكندرية جداول امتحانات الترم الثاني بالإسكندرية رسميًا، وتنطلق امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية اعتبارًا من الخميس الموافق 23 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالإسكندرية يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بالإسكندرية

- الخميس 23 مايو 2025 اللغة العربية والخط.

- السبت 24 مايو 2025 الرياضيات.

- الأحد 25 مايو 2025 الدراسات الاجتماعية.

- الإثنين 26 مايو 2025 اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 27 مايو 2025 العلوم.

توزيع درجات أعمال السنة للصف الأول الإعدادي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظامًا متوازنًا لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، يخصص 70 درجة لأعمال السنة، و30 درجة لامتحان نهاية الترم، وجاء توزيع أعمال السنة على النحو التالي:

- تقييم الشهر الأول: 15 درجة

- تقييم الشهر الثاني: 15 درجة

- كراسة الواجب: 10 درجات

- الاختبارات الأسبوعية: 20 درجة

- السلوك والمواظبة: 10 درجات