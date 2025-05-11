نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام: لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الترم الثاني 2025 مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024 – 2025، في معظم المحافظات.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، جدول نهاية العام لصفوف النقل، حيث بدأ أولياء الأمور والطلاب في البحث عن جدول امتحانات صفوف النقل الابتدائية الترم الثاني، بخاصة في محافظة الجيزة اللي أعلنت مديرية التربية والتعليم فيها عن مواعيد امتحانات الصفوف من الثالث للسادس الابتدائي بشكل رسمي.

الامتحانات هتبدأ يوم الخميس 22 مايو 2025 وهتنتهي يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وحرصت المديرية على تقسيم اللجان لفترتين وصباحية ومسائية، عشان تريح الطلاب وتقلل الزحمة داخل اللجان، وده ضمن خطة تنظيمية بتراعي الكثافات في المدارس الحكومية.

جدول امتحانات الترم الثاني 2025

اليوم والتاريخ المادة التوقيت الصباحي والمسائي الخميس 22 مايو اللغة العربية + الخط والإملاء من 8:30 إلى 11:00 صباحًا – من 1:00 إلى 3:30 مساءً السبت 24 مايو الرياضيات من 8:30 إلى 10:00 صباحًا – من 1:00 إلى 2:30 مساءً الأحد 25 مايو اللغة الإنجليزية من 8:30 إلى 10:00 صباحًا – من 1:00 إلى 2:30 مساءً

مدة امتحان اللغة العربية ساعتين ونص، وفيه 20 دقيقة للإملاء، بينما الرياضيات والإنجليزي مدته ساعة ونص فقط.

جدول الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

الجدول واحد للصفين، لكن نعرضه لك مفصّل في صفين لسهولة المتابعة:

اليوم والتاريخ الصف الرابع الصف الخامس الخميس 22 مايو اللغة العربية اللغة العربية السبت 24 مايو العلوم العلوم الأحد 25 مايو اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية الاثنين 26 مايو الدراسات الاجتماعية الدراسات الاجتماعية الثلاثاء 27 مايو الرياضيات الرياضيات

الفترة الصباحية: من 8:30 لـ 11:00

الفترة المسائية: من 1:00 لـ 3:30

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

اليوم والتاريخ المادة التوقيت الصباحي والمسائي الخميس 22 مايو اللغة العربية من 8:30 إلى 11:00 صباحًا – من 1:00 إلى 3:30 مساءً السبت 24 مايو العلوم من 8:30 إلى 11:00 صباحًا – من 1:00 إلى 3:30 مساءً الأحد 25 مايو اللغة الإنجليزية من 8:30 إلى 11:00 صباحًا – من 1:00 إلى 3:30 مساءً الاثنين 26 مايو الدراسات الاجتماعية من 8:30 إلى 11:00 صباحًا – من 1:00 إلى 3:30 مساءً الثلاثاء 27 مايو الرياضيات من 8:30 إلى 11:00 صباحًا – من 1:00 إلى 3:30 مساءً

تنويه مهم من المديرية: الجدول ده موحّد على مستوى محافظة الجيزة، لكن ممكن تختلف الترتيبات البسيطة بين مدرسة والتانية، عشان كده لازم تتابعوا الإعلانات الخاصة بكل مدرسة.

إليك مجموعة من النصائح الذهبية للطلاب قبل الامتحانات تساعد على تحقيق أفضل أداء:

1. ضع خطة مراجعة واضحة

قسّم المواد على الأيام المتبقية بشكل منظم.

ركّز على الأجزاء المهمة التي تتكرر في الامتحانات.

2. نم جيدًا

لا تسهر قبل الامتحان، فقلة النوم تؤثر على التركيز والذاكرة.

حاول النوم 7–8 ساعات يوميًا، وخصوصًا ليلة الامتحان.

3. تغذى بشكل صحي

تناول وجبات خفيفة وغنية بالعناصر الغذائية مثل المكسرات والفواكه والخضروات.

تجنب الأكلات الثقيلة أو الوجبات السريعة التي تسبب الخمول.

4. قلّل التوتر

مارس تمارين التنفس أو التأمل لتهدئة الأعصاب.

لا تُكثر من الكافيين لأنه يزيد القلق والتوتر.

5. راجع بطريقة ذكية

استخدم الخرائط الذهنية والجداول التوضيحية لتثبيت المعلومات.

حلّ امتحانات سابقة لفهم نمط الأسئلة وطريقة الإجابة.

6. ابتعد عن المشتتات

أغلق الهاتف أو استخدمه فقط في أوقات الراحة.

خصّص مكانًا هادئًا ومنظمًا للمذاكرة.

7. احرص على الفهم لا الحفظ فقط

الفهم العميق يسهل عليك تذكر المعلومة وقت الحاجة.

اسأل معلمك أو زملاءك إذا لم تفهم شيئًا.

8. حافظ على ثقتك بنفسك

قل لنفسك "أنا قادر" بدلًا من "أنا خائف".

تجنّب المقارنات السلبية مع الآخرين.